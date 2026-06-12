أوقاف دمشق تستلم أرض مسجد جمّده النظام البائد لسنوات في المزة تمهيداً لبدء البناء

دمشق-سانا



أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة دمشق استلام الأرض الوقفية المخصصة لإنشاء مسجد في منطقة المزة، تمتد على مساحة تبلغ 1500 متر مربع، في الموقع المقابل للمركز الثقافي غربي وزارة الإعلام، وذلك تمهيداً لبدء أعمال التشييد والبناء قريباً.

وأوضحت وزارة الأوقاف السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن مديرية دمشق كانت قد حصلت على الرخصة الأولى للإنشاء في أواخر عام 2007، لكن الضغوطات الأمنية المباشرة من فرع الأمن السياسي التابع للنظام البائد تسببت في إيقاف العمل وتجميد هذا المشروع لسنوات طويلة.

وأكدت الوزارة استكمال المخططات الهندسية للمشروع حالياً بإشراف مباشر من الوزارة، ومتابعة دقيقة من المكتب الفني في المديرية، تمهيداً لبدء أعمال التشييد والبناء الفعلي في القريب العاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لأهالي المنطقة عبر توفير المسجد والمرافق التعليمية المصاحبة، في خطوة مهمة لإنهاء حقبة التضييق الأمني وإعادة تفعيل الملفات العقارية والخدمية العالقة.

وتواصل وزارة الأوقاف السورية منذ التحرير عملها بإعادة تأهيل وترميم العديد من المساجد، وافتتاح أخرى جديدة، ضمن خطة متكاملة لإحياء دورها الديني والاجتماعي في سوريا.