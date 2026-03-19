بمناسبة عيد الفطر… توزيع ألبسة وهدايا على المرضى بمشفى الأطفال والتوليد في حماة

حماة-سانا

وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة حماة اليوم الخميس، ألبسة وهدايا رمزية على الأطفال الذين يتلقون الرعاية الطبية في مشفى الأطفال والتوليد بمدينة حماة، لإدخال البهجة إلى قلوبهم مع قدوم عيد الفطر السعيد.

وأوضح منسق التواصل والإعلام في فرع الهلال الأحمر يوسف العلي، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم أيضاً خلال الزيارة توزيع أغطية للمشفى، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع العام والمجتمع المحلي بما يعكس روح التعاون لتحسين الخدمات.

وأشار العلي إلى أن متطوعين آخرين من فرع الهلال الأحمر أعدوا بالتعاون مع سيدات من المجتمع المحلي، حلوى العيد في مراكز الهلال المجتمعية بمدينتي مورك وحماة، وقاموا بتوزيعها على الأهالي في الأحياء المجاورة، وذلك في خطوة تعكس حالة التآخي والألفة والمشاركة المجتمعية.

وتأتي مبادرة فرع الهلال الأحمر العربي السوري ضمن عدة مبادرات تقوم بها المنظمات والجمعيات والمجتمع المحلي في تعزيز التكافل، ومساعدة الأسر المحتاجة.