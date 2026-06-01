نقطتان ميدانيتان للطوارئ في ريف حلب لتعزيز سرعة الاستجابة خلال موسم الحصاد

حلب-سانا

أنشأت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نقطتين ميدانيتين في بلدتي الحاجب وخناصر بمنطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحرائق والطوارئ في المناطق الزراعية، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية خلال موسم الحصاد.

وأوضح قائد عمليات حلب فيصل محمد علي لسانا اليوم الإثنين، أن إحداث النقطتين يأتي في إطار خطة المديرية لتعزيز انتشار فرق الاستجابة في المناطق التي تشهد كثافة في النشاط الزراعي، بما يضمن التدخل السريع عند وقوع الحرائق أو الحوادث الطارئة.

وأشار علي إلى أن النقطتين الميدانيتين تسهمان بتقليص زمن الوصول إلى مواقع الحرائق، ودعم جهود الإطفاء والإنقاذ، والحد من انتشار النيران وتقليل الخسائر المحتملة، مبيناً أن هذه الخطوة تسهم في حماية الثروة الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية، وتدعم الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للحرائق والطوارئ، ولا سيما في المناطق الزراعية التي تزداد فيها المخاطر خلال فصل الصيف وموسم الحصاد.