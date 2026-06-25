“أيام صحة دمشق لطب الأسنان 2026” تنطلق بمحاور علمية تؤكد ترابط صحة الفم والجسد

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس، فعالية “أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان 2026″، بعنوان “الفم مرآة الجسد”، والتي تنظمها مديرية صحة دمشق، بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان السوريين وبرعاية وزارة الصحة، وذلك على مدرج كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، ومشاركة 32 اختصاصياً لمناقشة أحدث التطورات في طب الأسنان، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأكد مدير مديرية صحة دمشق، وائل دغمش، في كلمة خلال الافتتاح أن هذه الفعالية تجسد الشراكة المثمرة بين المديرية ونقابة أطباء الأسنان، وتؤكد الالتزام بالتعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث التقنيات لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.



وذكر دغمش أن ما يميز الفعالية هذا العام هو المحاضرات النوعية والتشاركية، التي تجمع بين نخبة من أطباء الأسنان وأطباء بشريين، بما يؤكد التكامل الوثيق بين صحة الفم وصحة الجسد والتعاون المستمر، ويعزز التعاون بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات المهنية لتحقيق غاية واحدة هي الأمانة الصحية للمواطنين.



من جهته، بيّن رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان الدكتور محمد حمزة، أن الفعالية تتضمن محاور علمية ومهنية وقانونية متنوعة، وتشمل فقه طب الأسنان، والأمراض العامة وانعكاساتها على صحة الفم، إضافة إلى قضايا الأخطاء الطبية والمسؤوليات القانونية، وممارسة المهنة دون ترخيص أو اختصاص، والقوانين اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة ومسؤولية.

تعزيز التكامل بين الطب البشري وطب الأسنان

بدوره أوضح عضو الهيئة العلمية للفعالية الدكتور طلال النحلاوي، أن محاضرته تناولت أخلاقيات مداواة الأسنان، من حيث أسس العلاقة بين الطبيب والمريض، والضوابط المهنية والأخلاقية الواجب الالتزام بها، إضافة إلى الأخطاء والاختلاطات المحتملة وتبعاتها القانونية، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز التكامل بين الطب البشري وطب الأسنان، وتعرف طلاب طب الأسنان بمحددات المهنة ومتطلباتها العملية، بما يسهم في إعدادهم وتأهيلهم للممارسة المهنية مستقبلاً.



من جهته، بيّن المحاضر الدكتور محمد خير الشعال، أن محاضرته تناولت “فقه المعالجات السنية”، مع التركيز على مسؤولية طبيب الأسنان والحالات التي تترتب فيها الضمانات المهنية، إضافة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعالجات وضوابط الجراحات التجميلية، وآليات التعامل مع الشركات الطبية، مشدداً على أهمية دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسة الطبية في تعزيز المسؤولية المهنية والأخلاقية لدى الطبيب، بما ينسجم مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تقوم عليها المهن الصحية.

مشاركون… تعزيز تبادل الخبرات والمعارف

وأكد مشاركون في الفعالية أنها تساعد في مواكبة أحدث التطورات العلمية والمهنية في مجال طب الأسنان، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الأطباء والاختصاصيين، حيث رأت الدكتورة خلود القاضي، اختصاصية الليزر الطبي، أن ما يميز الفعالية هذا العام تنوع المحاضرات المطروحة وعدم اقتصارها على الجوانب السريرية لطب الأسنان.



بدورها بينت اختصاصية تجميل الأسنان الدكتورة زينة درويش، أنها تشارك للاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال الاختصاص، لافتة إلى أهمية التعاون القائم بين مديرية صحة دمشق ونقابة أطباء الأسنان في تنظيم هذه الفعالية العلمية التي تستضيف نخبة من المحاضرين والخبراء.



كما اعتبر الدكتور علي حسن، اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين، أن عنوان الفعالية “الفم مرآة الجسد” يعكس الترابط الوثيق بين طب الأسنان ومختلف اختصاصات الطب البشري، وأن تسليط الضوء على هذه العلاقة يتيح للأطباء فرصة الاطلاع على أحدث المعارف العلمية وتبادل الخبرات.



ويكتسب شعار الفعالية “الفم مرآة الجسد” أهمية خاصة في ظل تزايد الدراسات الطبية التي تؤكد وجود ارتباط وثيق بين صحة الفم والأسنان والعديد من الأمراض العامة، مثل أمراض القلب والسكري وبعض الأمراض المزمنة، الأمر الذي يعزز أهمية التكامل بين طب الأسنان ومختلف اختصاصات الطب البشري ضمن منظومة الرعاية الصحية الشاملة.



