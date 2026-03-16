التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية حول إدارة الجودة لعدد من موظفي الجهات العامة

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية اليوم الإثنين دورة تدريبية، بعنوان “إدارة الجودة”، استهدفت عدداً من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز حوكمة العمليات وتطوير الأداء الحكومي، وذلك بمركز تطوير الإدارة والإنتاجية بدمشق.

وتركز الدورة التي شارك بها 22 متدرباً، على عدة محاور، أهمها منطلقات التغيير – التفكير المبني على المخاطر، ومرونة الأداء الحكومي، وهيكلة الصلاحيات والحوكمة المؤسسية، وقياس الأثر والتحسين المستمر.

وأكد المدرب محمد الصاري في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الدورة تمكين المشاركين من توحيد منهجيات العمل وتطبيقها في مؤسساتهم، بما يسهم في إعادة رسم العمليات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، موضحاً أهمية الدورة بتعزيز القيمة المضافة التي تصل إلى المواطن، باعتباره المستفيد الأول من الخدمات الحكومية.

وقدم الصاري شرحاً حول حوكمة العمليات وإعادة هيكلة الإجراءات الحكومية، بالاعتماد على منهجية ومعايير ISO 9001 كنظام إدارة عالمي معتمد، مبيناً أن البرنامج التدريبي تضمن ثلاثة محاور رئيسية، التعريف بمواصفات الأيزو ونظام إدارة الجودة، ثم إطلاع المتدربين على المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في أي نظام إداري فعال، بينما ركز المحور الثالث على منهجية “لين” وهندسة العمليات، من خلال استعراض التجارب العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن أي جهد إداري لا ينعكس إيجاباً على المواطن يعد غير مكتمل.

ومن الجهاز المركزي للرقابة المالية، أوضح المتدرب نور الدين بكور أن التدريب جاء في وقت مهم بالتزامن مع تأسيس مديرية جديدة لإدارة المخاطر وضمان الجودة، مشيراً إلى أن التدريب ساعدهم في فهم أماكن الهدر والاختناق في الإجراءات ووضع آليات واضحة لرسم العمليات وتحديد الصلاحيات، فيما أكد المتدرب فؤاد الجوري من محافظة دمشق أن الدورة ركزت على تبسيط الإجراءات وتقليل الهدر، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتاً إلى أهمية استمرار مثل هذه البرامج وتوسيع نطاقها.

ومن وزارة التنمية الإدارية، أشارت المتدربة لين سلمون إلى أن الدورة تناولت أهمية التخلص من العمليات غير الضرورية واعتماد التخطيط المسبق قبل تنفيذ أي إجراء إداري، مؤكدة أن المعرفة المكتسبة سيتم نقلها وتطبيقها في الواقع المؤسسي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية نظّمت في شهر شباط الماضي دورة تدريبية، بعنوان “التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية”، حول التعريف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وفوائده، والمراحل التي تمر بها عملية إعداد الخطط، وصولاً إلى اعتمادها.

وتأتي هذه الورشات ضمن برنامج تعمل عليه الوزارة لدعم قدرات الكوادر في مختلف الجهات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.