درجات الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطول أمطار في مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، للارتفاع بشكلٍ طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تميل للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها في المناطق الشرقية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والجنوبية الغربية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية الغربية خاصةً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً بالساعة على الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، والمرتفعات الساحلية، والمناطق الجنوبية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذّر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الجنوبية، والقلمون، والوسطى، والشمالية، والجزيرة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: