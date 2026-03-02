السورية للبريد تبدأ صرف رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة

دمشق-سانا

أعلن مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، بدء صرف رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة، وذلك في إطار الجولة الميدانية التي يجريها حالياً في المحافظة لمتابعة سير العمل واستكمال التنسيق اللازم لضمان تنفيذ عملية الصرف وفق الخطط المعتمدة.

وأوضح حمد، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن عملية الصرف تتم بما يكفل انتظامها ووصول الرواتب إلى مستحقيها في المواعيد المحددة، مبيناً أن برنامج الصرف يبدأ يوم الثلاثاء الـ 3 من الشهر الجاري بصرف رواتب المتقاعدين في مدينة الشدادي ضمن مكتب مسؤول منطقة الشدادي بدلاً من مكتب العريشة.

وأضاف حمد: إن عمليات الصرف ستتواصل يوم الأربعاء الـ 4 من الشهر الجاري في مديرية بريد الحسكة، إضافة إلى عدد من المكاتب البريدية الأخرى في المحافظة، على أن يتم الإعلان عن هذه المكاتب تباعاً عبر المنصات الرسمية للمؤسسة.

وأكد مدير عام المؤسسة استمرار الجولة الميدانية في محافظة الحسكة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حسن تنفيذ عملية الصرف وتأمين أفضل مستوى من الخدمات البريدية للمواطنين المتقاعدين.

ويأتي تنفيذ برنامج صرف رواتب المتقاعدين ضمن خطة عمل المؤسسة السورية للبريد لتنظيم عمليات الدفع الشهري عبر شبكة مكاتبها في المحافظات، بما يضمن انسيابية العمل والحد من الازدحام، إضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.