وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء سبعة حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثامين إلى الطبابة الشرعية تمهيداً لتسليمها لذويها وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، والابتعاد عن السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الحادي عشر من آذار الجاري لسبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المحافظات، أسفرت عن وفاة شخصين، وإصابة 11 مدنياً بجروح متفاوتة.

