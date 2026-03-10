إعلان قوائم مرشحي مجلس الشعب في الرقة والطبقة والاقتراع في الـ 17 من آذار

الرقة-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، قوائم المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة في محافظة الرقة.

وبينت اللجنة عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن الدعاية الانتخابية للمترشحين تبدأ صباح يوم الأربعاء الـ 11 من آذار 2026 وتستمر حتى مساء الأحد القادم.

وأوضحت أن الدعاية الانتخابية تقتصر على التعريف بالمعلومات الشخصية للمترشح وبرنامجه الانتخابي والمناظرات التي تقيمها اللجان الفرعية، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذه الضوابط تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.

ووفق اللجنة، يعد يوم الإثنين الـ 16 من آذار 2026 يوماً للصمت الانتخابي، فيما يحدد موعد ومكان الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن كل من الدائرتين الانتخابيتين (الرقة – الطبقة) وفق الآتي:

الدائرة الانتخابية: الرقة

تاريخ الاقتراع: الثلاثاء الـ 17 من آذار:

مكان الاقتراع: المركز الثقافي بالرقة

الدائرة الانتخابية: الطبقة.

تاريخ الاقتراع: الثلاثاء الـ 17 من آذار:

مكان الاقتراع: المركز الثقافي بالطبقة

وأكدت اللجنة أنه في حال مخالفة المترشح لمدونة السلوك المقررة، والنظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم (143) العام 2025، والتعليمات التنفيذية ذات الصلة، يترتب على ذلك إسقاط عضويته من الهيئة الناخبة، وتلغى نتيجته في حال فوزه بالاقتراع.

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أكد في تصريح لـ سانا في وقت سابق اليوم، أن العملية الانتخابية في محافظة الرقة مستمرة، وفق المواد الأساسية، والتعليمات التنفيذية للنظام الانتخابي المؤقت.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت أمس الإثنين، قراراً أسندت بموجبه مهمة استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، والإشراف على عملية الاقتراع في الدائرة الانتخابية بالرقة إليها.

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض، في أواخر شهر تشرين الأول الماضي.