الشركة السورية للاتصالات تنفّذ مشروع إيصال الكبل الضوئي إلى دارة عزة غربي حلب

حلب-سانا

بدأت اليوم الخميس، إدارة منطقة سمعان الشمالية، بالتنسيق مع الشركة السورية للاتصالات، ودعم من الأهالي، تنفيذ مشروع إيصال الكبل الضوئي إلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحسين الواقع الخدمي.

ويسهم المشروع في تسهيل معاملات المواطنين عبر ربط دوائر الأحوال المدنية والدائرة المالية بالشبكة، ما يتيح إنجاز المعاملات محلياً بسرعة وكفاءة، دون الحاجة للتوجّه إلى مدينة حلب، ويوفّر الوقت والجهد والتكاليف عن المواطنين.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في مدينة دارة عزة، يحيى عمر حشيشو، لمراسل سانا، أن المشروع يسهم في تسريع استخراج الوثائق الرسمية محلياً، مثل بيانات الأحوال المدنية ووثيقة “غير موظف”، إضافة إلى تمكين المتقاعدين من قبض رواتبهم بسهولة ضمن المدينة عبر خدمات البريد، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف حشيشو: إن المشروع يُعد الأول من نوعه في سوريا من حيث آلية التنفيذ، كونه يقدّم خدماته لمؤسسات الدولة.

بدوره، بيّن رئيس مكتب الدراسات في الشركة السورية للاتصالات، المهندس سمير أحمد يد، أن المشروع يتضمن ربط مدينة دارة عزة بالكبل الضوئي الممتد بين جبل الشيخ بركات وإدلب وحلب، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للدوائر الرسمية، ولا سيما السجل المدني والبريد والدائرة المالية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ خدمة (FTTH)، التي تؤمّن اتصالاً مستقراً وعالي الجودة بالإنترنت، دون تأثر بالأعطال المرتبطة بالشبكات اللاسلكية أو الظروف الجوية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن جهود تعزيز البنية الرقمية وتحسين الخدمات العامة، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية المحلية في المنطقة.

