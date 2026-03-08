الوفد الرئاسي يصل الحسكة لبحث آلية إعادة أهالي عفرين إلى مناطقهم

الحسكة-سانا

التقى الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة تطبيق بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” بمحافظ الحسكة نور الدين أحمد، وذلك برفقة مدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين.

وضمّ الوفد، كما ذكرت مديرية إعلام الحسكة اليوم الأحد، مسؤولين من محافظة حلب ومدير منطقة عفرين، حيث جرى خلال اللقاء بحث وترتيب آلية إعادة أهالي عفرين إلى بلداتهم ومنازلهم، وذلك في إطار الخطة المنظمة التي تشرف عليها الدولة السورية لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع “قسد”، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة إلى مناطقهم.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.