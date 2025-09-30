وزارة الدفاع السورية تصدر تعميماً بمنع خياطة أي (لصاقات أو شعارات أو رتب) عسكرية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الدفاع اليوم، تعميماً موجّهاً إلى كل معامل الخياطة والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص بمنع خياطة أو حياكة (لصاقات أو شعارات أو رتب) عسكرية.

وجاء في التعميم، الذي نشر على قناة الوزارة في التلغرام: “حرصاً على ضبط استخدام الرموز العسكرية وحمايتها من التداول غير المصرح به، تمنع منعاً باتاً خياطة أو حياكة أي /لصاقات أو شعارات أو رتب/ عسكرية، ويُعدّ ذلك مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفقًا للأصول النافذة”.

وشددت هيئة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.