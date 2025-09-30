وزارة الدفاع السورية تصدر تعميماً بمنع خياطة أي (لصاقات أو شعارات أو رتب) عسكرية

photo 2025 09 30 17 44 55 وزارة الدفاع السورية تصدر تعميماً بمنع خياطة أي (لصاقات أو شعارات أو رتب) عسكرية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الدفاع اليوم، تعميماً موجّهاً إلى كل معامل الخياطة والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص بمنع خياطة أو حياكة (لصاقات أو شعارات أو رتب) عسكرية.

وجاء في التعميم، الذي نشر على قناة الوزارة في التلغرام: “حرصاً على ضبط استخدام الرموز العسكرية وحمايتها من التداول غير المصرح به، تمنع منعاً باتاً خياطة أو حياكة أي /لصاقات أو شعارات أو رتب/ عسكرية، ويُعدّ ذلك مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفقًا للأصول النافذة”.

وشددت هيئة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.

درعا: صيانة شاملة لخط مياه نوى لتحسين الضخ واستدامة الخدمة
السورية للطيران: إلغاء رحلات يوم غد من دمشق
مجلس مدينة درعا يطلق مبادرة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
تربية حمص تكرم طلاب مدارسها الفائزين بعضوية الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري
مرسوم رئاسي بتعيين عمر الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك