العدالة الانتقالية تبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الوطني للضحايا

دمشق-سانا

عقدت لجنة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اجتماعاً تنسيقياً مع الفريق التقني في الهيئة، وبمشاركة مسؤولين متخصصين بالتقانة والبيانات من منظمة “حراس الحقيقة”، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء سجل وطني شامل للضحايا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، تحديد الإطار المفاهيمي لتعريف الضحية، ووضع الأسس التنظيمية والتقنية للسجل، وآليات جمع البيانات وتدقيقها، إضافة إلى ضمان إشراك الضحايا في تصميم المسار.

وأكد المشاركون أن السجل سيكون قاعدة وطنية جامعة تخدم مسارات العدالة الانتقالية كافة، على أن يتم بناؤه على مراحل تضمن الدقة والسرية وحماية البيانات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) الصادر في الـ 17 من أيار الماضي، وتعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.