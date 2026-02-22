تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب

درعا-سانا

أنجز مجلس بلدة كحيل في ريف درعا بالتعاون مع هيئة مارأفرام السريانية وشركة الماهر للمقاولات تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح، بهدف تأمين مياه الشرب لأبناء البلدة.

وأوضح منسق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في الهيئة المهندس مراد بجبوج في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تأمين منظومة طاقة لتخديم بئر القداح تتألف من 112 لوحاً باستطاعة 590 واط، بما يعادل 60 ك.واط لتشغيل الغاطسة والمحرك.

بدوره، أشار رئيس مجلس البلدة يوسف عياش إلى أنه تم زرع قواعد بيتونية بشكل منظم لتأمين استمرارية الشبكة الحديدية وقدرتها على التحمل، والمساهمة في استقرار الواقع المائي.

وأشار منفذ المشروع المهندس عدنان الجمال، إلى إقامة الدعائم البيتونية بشكل هندسي لوضع النصبة الحديدية الحاملة للألواح، حيث بلغت استطاعة المنظومة 65 ك.واط واستطاعة البئر 55 ك.واط ، وتستطيع تأمين عمل 6 ساعات شتاء وأكثر من 11 ساعة صيفاً.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار دعم البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز استقرار توفرها، لبلدة كحيل في شرق المحافظة، والتي تضم أكثر من 10 آلاف نسمة.