تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب

٢٠٢٦٠٢٢١ ١٤٠١٣٥ تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب

درعا-سانا

أنجز مجلس بلدة كحيل في ريف درعا بالتعاون مع هيئة مارأفرام السريانية وشركة الماهر للمقاولات تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح، بهدف تأمين مياه الشرب لأبناء البلدة.

482A3337 تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب

وأوضح منسق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في الهيئة المهندس مراد بجبوج في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تأمين منظومة طاقة لتخديم بئر القداح تتألف من 112 لوحاً باستطاعة 590 واط، بما يعادل 60 ك.واط لتشغيل الغاطسة والمحرك.

بدوره، أشار رئيس مجلس البلدة يوسف عياش إلى أنه تم زرع قواعد بيتونية بشكل منظم لتأمين استمرارية الشبكة الحديدية وقدرتها على التحمل، والمساهمة في استقرار الواقع المائي.

٢٠٢٦٠٢٢١ ١٣٥٤٥٨ 1 تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب

وأشار منفذ المشروع المهندس عدنان الجمال، إلى إقامة الدعائم البيتونية بشكل هندسي لوضع النصبة الحديدية الحاملة للألواح، حيث بلغت استطاعة المنظومة 65 ك.واط واستطاعة البئر 55 ك.واط ، وتستطيع تأمين عمل 6 ساعات شتاء وأكثر من 11 ساعة صيفاً.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار دعم البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز استقرار توفرها، لبلدة كحيل في شرق المحافظة، والتي تضم أكثر من 10 آلاف نسمة.

482A3326 scaled تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب
482A3316 1 scaled تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب
482A3338 scaled تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر القداح في بلدة كحيل بريف درعا لتأمين مياه الشرب
وزراء ودبلوماسيون: انطلاقة سانا الجديدة محطة لتعزيز المصداقية ونقل الحقيقة
بلدة سلمى… ازدياد أعداد الزوار ومؤشرات على التعافي
تعاون بين صحة حماة والمنظمات الدولية لتطوير الخدمات الطبية والتجهيزات الصحية
وفد من الصليب الأحمر النرويجي يزور مركز إيواء غصم بريف درعا للاطلاع على احتياجات الوافدين
رجال دين بحلب ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الأمن العام والجيش السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك