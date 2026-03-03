الوزير هيكل يعلن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة بديلة لـ MTN  في سوريا

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة تحل محل رخصة MTN سوريا.

وأوضح وزير الاتصالات عبد السلام هيكل في منشور له على منصة إكس اليوم الأربعاء، أنّ هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المفاوضات مع شركةMTN العالمية، حول خروجها من السوق السورية بشكل ودي ومنظم، لافتاً إلى أنّه تم إطلاق المنافسة بعد أشهر من التحضير لجذب أفضل المشغلين العالميين؛ وذلك من أجل تحقيق نقلة نوعية في الخدمات كما يستحق السوريون.

وأشار الوزير هيكل إلى أن الترخيص يضم حزمة ترددات متقدمة على مستوى عالمي، بما يساعد على تطوير الشبكة بشكل كامل ويحقق جودة خدمات متميزة، وقال: إنه يتوقع إنجاز إجراءات المنافسة وترسية العقد بحقول الـ15 من حزيران.

يذكر أن رخصة الهاتف المتنقّل الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرة SilkLink، مشروع الألياف الضوئية الإقليمي المدعوم من شركة STC السعودية، الرامي إلى توسيع طاقة النقل الدولية وتعزيز مكانة سوريا؛ بوصفها ممراً رقمياً استراتيجياً يربط الأسواق الإقليمية، ويُشكّل مشروعا SilkLink ورخصة الهاتف المتنقّل معاً ركيزتين متكاملتين لاستراتيجية البنية التحتية الرقمية السورية بعيدة المدى.