إنشاء ساتر ترابي لحماية محطة مياه حاوي الهوى ‏بريف الرقة إثر ارتفاع منسوب نهر الفرات

الرقة-سانا
رفعت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة جاهزية فرقها الفنية، واتخذت إجراءات احترازية لأي طارئ قد يحدث، في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، خلال الساعات الماضية، وتزايد التصريف المائي من سد الفرات.
وقامت المديرية بتأمين عددٍ من القلابات وآليات ”تركس”، لدعم أعمال مديرية الطوارئ والكوارث، بهدف إنشاء ساتر ترابي حول محطة مياه الشرب في منطقة حاوي الهوى على نهر الفرات بريف الرقة .
وأوضح معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ومنع وصول المياه إلى محطة الشرب، وحمايتها من الغمر.
وأشار العيسى إلى أن فرق العمل تتابع تنفيذ الأعمال الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المرافق الحيوية، والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على البنية التحتية والجسور في مناطق الريف الشرقي لمحافظة الرقة، ما دفع الجهات المحلية لاتخاذ تدابير احترازية حفاظاً على سلامة الأهالي.
وكانت وزارة الطاقة السورية دعت المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور إلى ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن ضفاف النهر، وعدم السباحة فيه، بسبب ارتفاع منسوب النهر وزيادة سرعة الجريان، وذلك حرصاً على سلامتهم، وحماية لأرواحهم وممتلكاتهم.