إنشاء ساتر ترابي لحماية محطة مياه حاوي الهوى ‏بريف الرقة إثر ارتفاع منسوب نهر الفرات

الرقة-سانا‏

رفعت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة ‏جاهزية فرقها الفنية، واتخذت إجراءات احترازية ‏لأي طارئ قد يحدث، في ‏ظل ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، خلال الساعات الماضية، وتزايد ‏التصريف المائي من سد الفرات‎.‎

وقامت المديرية بتأمين عددٍ من القلابات وآليات ‌‏”تركس”، لدعم أعمال مديرية الطوارئ والكوارث، ‏بهدف إنشاء ساتر ترابي ‏حول محطة مياه الشرب ‏في منطقة حاوي الهوى على نهر الفرات بريف ‏الرقة‎ .‎

وأوضح معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار ‏العيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن ‏هذه الإجراءات ‏جاءت في إطار التدابير الاحترازية ‏المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ‏ومنع وصول المياه إلى محطة ‏الشرب، وحمايتها من ‏الغمر‎.‎

وأشار العيسى إلى أن فرق العمل تتابع تنفيذ الأعمال ‏الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة ‏الاستجابة الطارئة ‏الهادفة إلى حماية المرافق الحيوية، ‏والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن ارتفاع ‏منسوب المياه‎.‎

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار ارتفاع مناسيب ‏مياه نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف ‏من تأثير ذلك على ‏البنية التحتية والجسور في ‏مناطق الريف الشرقي لمحافظة الرقة، ما دفع ‏الجهات المحلية لاتخاذ تدابير احترازية حفاظاً على ‌‏سلامة الأهالي‎.‎

وكانت وزارة الطاقة السورية دعت المواطنين في ‏محافظتي الرقة ودير الزور إلى ضرورة توخي ‏الحذر، والابتعاد عن ‏ضفاف النهر، وعدم السباحة فيه، ‏بسبب ارتفاع منسوب النهر وزيادة سرعة الجريان، ‏وذلك حرصاً على سلامتهم، وحماية ‏لأرواحهم ‏وممتلكاتهم‎.‎