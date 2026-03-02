جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء في دير الزور

IMG 20260302 120126 جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور اليوم الإثنين، جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء، للتأكد من مطابقة الأسعار والالتزام بها، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين حول ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وعدم التزام بعض المحلات بالأسعار المعلنة.

IMG 20260302 115630 جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء في دير الزور

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا، أن عناصر الدائرة نظمت على مدار ثلاثة أيام جولات تفقدية لمحلات بيع اللحوم البيضاء، بهدف “منع استغلال المواطنين، وضبط الأسعار، والالتزام بالتسعيرة”، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عدة ضبوط تموينية، إضافة إلى إغلاق 9 محلات مخالفة.

وأشار الهزاع إلى جاهزية دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء لتلقي جميع الشكاوى من المواطنين، ومعالجتها مباشرة.

يذكر أن الأسواق شهدت منذ بدء شهر رمضان ارتفاعاً بأسعار عدد من المواد، بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، حيث تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط الأسعار.

IMG 20260302 115323 جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء في دير الزور
IMG 20260302 122122 جولات رقابية على محلات بيع اللحوم البيضاء في دير الزور
