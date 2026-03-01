لجنة انتخابات مجلس الشعب تمدد تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة في الرقة

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تمديد تقديم الطعون على القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدائرتين الانتخابيتين (الرقة والطبقة) بمحافظة الرقة حتى نهاية يوم غد الإثنين الـ 2 من آذار 2026.

ودعت اللجنة في بيان اليوم الأحد، المواطنين في محافظة الرقة إلى تقديم الطعون، مشيرةً إلى أن تمديد المهلة جاء لإتاحة وقت إضافي لاستمزاج آراء المجتمع حول المرشحين، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاختيار.

وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة من العملية الانتخابية تمثل فرصة مهمة للوصول إلى قائمة نهائية متنوعة تعكس شرائح المجتمع المختلفة في الدوائر الانتخابية.

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة، وممثل واحد عن دائرة الطبقة.