الشؤون الاجتماعية بإدلب تجري مقابلات للموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى العمل

إدلب-سانا

أنهت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب إجراء المقابلات للموظفين المفصولين من العمل خلال سنوات الثورة، وذلك تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وبين مدير التنمية الإدارية في المديرية يوسف جاويش في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية أجرت مقابلات مع جميع الموظفين والعاملين المفصولين من قبل النظام البائد، بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية.

ونوه جاويش، إلى أنه جرى تزويد مديرية شؤون إدلب ببنك معلومات وقاعدة بيانات خاصة بالمفصولين، التي تحققت بدورها من هذه البيانات.

وأضاف: إنه تم إجراء المقابلات عن طريق جمع الثبوتيات اللازمة، بدءاً من قرار مباشرة التعيين وانتهاءً بالقرار الصادر بحق كل عامل مفصول، مشيراً إلى أن عودة المفصولين ستكون قريبة لجميع العاملين المفصولين عن طريق الثبوتيات المقدمة للمديرية عن قبل كل عامل.

وأشار مهند الحمود موظف سابق في المديرية، إلى أنه تم فصله من العمل عام 2015، بسبب مشاركته ضد النظام البائد، مؤكداً رغبته الكبيرة بالعودة للعمل في القريب العاجل، واستئناف واجباته للمشاركة ببناء البلد مع بقية زملائه بمختلف المؤسسات.

بدوره ذكر يوسف زنكلو موظف سابق من قرية أورم الجوز، أنه راجع المديرية لتقديم طلب عودة للعمل بناءً على إعلان المديرية، متمنياً عودته لمزاولة العمل، بعد أن حرمه النظام البائد من مورد رزقه أكثر من عشر سنوات بسبب خلفيته الثورية.

وبدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 30 أيار الماضي بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب دعمهم للثورة السورية، وذلك لإنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، مشيرة إلى أن عدد الموظفين المفصولين على مستوى المحافظات بلغ 5622 موظفاً.