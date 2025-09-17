صالون حماة الثقافي يناقش الاستثمار ويعلن توقيع 7 مشاريع إستراتيجية واعدة

حماة-سانا

ناقش صالون حماة الثقافي مساء اليوم، في جلسته الرابعة ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة، واقع الاستثمار في المحافظة وآفاقه المستقبلية، بمشاركة معاون المحافظ لشؤون التجار والصناعيين موفق الشبلي، ومعاون المحافظ لشؤون الاستثمار محمد سكاف.

الجلسة التي حملت عنوان “الاستثمار في حماة بين الواقع والمأمول” سلطت الضوء على أبرز المشاريع الاستثمارية المقترحة للفترة المقبلة، إلى جانب استعراض الرؤية الإستراتيجية لمحافظة حماة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات العقارية المطروحة مؤخراً.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الصالون الثقافي عبدالله الإسماعيل أن الجلسة تناولت محاور عدة، من بينها سبل تحسين البيئة الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المحافظة.

كما أعلن المشاركون خلال الجلسة عن قرب توقيع سبعة مشاريع استثمارية جديدة، وُصفت بالواعدة، من شأنها أن تعزز الحراك الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية داخل محافظة حماة.

يُذكر أن مهرجان ربيع حماة يشهد زخماً ثقافياً واقتصادياً متزايداً هذا العام، من خلال فعاليات متنوعة تهدف إلى إبراز الإمكانات المحلية وتحفيز الاستثمار في المنطقة.