تحذير أمني من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ظل التوترات العسكرية الإقليمية والدولية

photo 2026 02 28 14 06 27 تحذير أمني من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ظل التوترات العسكرية الإقليمية والدولية

دمشق-سانا

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر، والالتزام بإرشادات السلامة في ظل التطورات العسكرية الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأهاب الدفاع المدني السوري التابع للوزارة عبر حسابه على تلغرام اليوم السبت، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات التالية:

  • عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.
  • الاحتماء داخل المباني فور سماع أصوات انفجارات.
  • الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.
  • عدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.
  • الإبلاغ عن أي حريق ناتج عن سقوط أجسام حربية.
  • إبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم مشبوه أو نشاط غير عادي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان سلامة المواطنين في هذه الأوقات الحساسة، داعيةً الجميع إلى التحلي بالهدوء، والامتثال لتوجيهات الجهات الرسمية.

وذكرت الوزارة أنه يمكن التواصل مع الدفاع المدني السوري لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية من خلال الرابط:
https://www.facebook.com/SyriaCivilDefense/posts/1205555408446193

