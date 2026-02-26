الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار في مناطق متفرقة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، وأعلى من معدلاتها، بقليل في المناطق الشرقية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم غائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفاوتة من المطر، بين الخفيفة، ومتوسطة الشدة فوق مناطق متفرقة، مع هطولات ثلجية فوق مرتفعات القلمون، والحرمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المنطقة الجنوبية، والجنوبية الشرقية، والوسطى، والمرتفعات الساحلية، والمرتفعات الجبلية، تثير الغبار في المناطق الجنوبية، والبادية، والشرقية، والجزيرة، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت من حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهاراً على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية، ودعت إلى:

وقف كامل عمليات الصيد والإبحار.

الابتعاد عن مجاري الأودية، ومجاري الأنهار، والمناطق المنخفضة.

تثبيت الخيام، والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح.

الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة، أو قرب الأشجار الكبيرة، وأبراج الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80 كم/ساعة.

تثبيت الخيام بشكل جيد، والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدّعة، والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية.

تخفيف السرعة على الطرقات، والقيادة بحذر.

تجنّب الأجواء المغبرّة في المناطق الشرقية، والجزيرة، والبادية، مع ضرورة ارتداء الكمامة، وتوفر الأدوية لمرضى الجهاز التنفسي.

إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عبر الأرقام المخصصة في حال حدوث أي طارئ.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: