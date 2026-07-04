مياه دمشق و”شرق المتوسط السوري” تنجزان أولى مراحل تأهيل خزان داريا بريف ‏دمشق

ريف دمشق-سانا‏

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أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، بالتعاون مع ‏مؤسسة “شرق المتوسط السوري” (‏EMI‏)، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل ‏خزان داريا الأرضي في ريف دمشق بسعة 360 م³، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع مياه ‏الشرب، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية في مدينة داريا.‏

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وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، أن أعمال المرحلة الأولى ‏شملت تجهيز بئر جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 15 م³/سا، إلى جانب تأهيل أربع آبار ‏على طريق الشام، بما يسهم في تعزيز استقرار التزويد المائي، ورفع موثوقية الخدمة في ‏المنطقة.‏

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وأشارت الشركة إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة المياه في ‏المناطق التي تحتاج إلى دعم وتأهيل للبنية التحتية، إذ يمثل استكمال مراحله خطوة مهمة ‏في رفع كفاءة منظومة الإمداد المائي في مدينة داريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع ‏الخدمي للسكان.‏

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وتتركز أنشطة مؤسسة شرق المتوسط السوري (‏EMI‏) في بناء قدرات المجتمعات ‏المحلية والمجالس الإدارية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، في مناطق جغرافية واسعة داخل ‏سوريا، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الميدانية، وتنفيذ مبادرات تنموية وثقافية ‏تسهم في تمكين الشباب والمرأة وبناء استقرار مجتمعي مستدام.‏