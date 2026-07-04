ريف دمشق-سانا
أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، بالتعاون مع مؤسسة “شرق المتوسط السوري” (EMI)، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل خزان داريا الأرضي في ريف دمشق بسعة 360 م³، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع مياه الشرب، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية في مدينة داريا.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، أن أعمال المرحلة الأولى شملت تجهيز بئر جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 15 م³/سا، إلى جانب تأهيل أربع آبار على طريق الشام، بما يسهم في تعزيز استقرار التزويد المائي، ورفع موثوقية الخدمة في المنطقة.
وأشارت الشركة إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة المياه في المناطق التي تحتاج إلى دعم وتأهيل للبنية التحتية، إذ يمثل استكمال مراحله خطوة مهمة في رفع كفاءة منظومة الإمداد المائي في مدينة داريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي للسكان.
وتتركز أنشطة مؤسسة شرق المتوسط السوري (EMI) في بناء قدرات المجتمعات المحلية والمجالس الإدارية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، في مناطق جغرافية واسعة داخل سوريا، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الميدانية، وتنفيذ مبادرات تنموية وثقافية تسهم في تمكين الشباب والمرأة وبناء استقرار مجتمعي مستدام.
مياه دمشق و”شرق المتوسط السوري” تنجزان أولى مراحل تأهيل خزان داريا بريف دمشق
ريف دمشق-سانا