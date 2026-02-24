وزير الداخلية السوري: مستمرون في مداهمة أوكار تنظيم “داعش” وملاحقة فلوله

دمشق-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أبطال وزارة الداخلية يواصلون متابعتهم الدقيقة لكل النشاطات الإرهابية، ويثبتون في كل يوم أنهم درع الوطن وصمام أمانه، يضحّون بالغالي والنفيس ليحيا الناس آمنين مطمئنين.

وقال الوزير خطاب في منشور على منصة(X) اليوم الثلاثاء: من جبال الساحل الأشم، إلى سهول المنطقة الشرقية بمحافظاتها الثلاث، لا تتوقف محاولات بعض الخارجين عن القانون العبث بأمن المنطقة واستقرارها من فلول النظام البائد وميليشياته إلى تنظيم “داعش” وعصاباته.

وأضاف خطاب: إن تنظيم “داعش” يحاول، يائساً، عبر استغلال شبان صغار مغرر بهم، استهداف نجاحات الدولة السورية في المنطقة الشرقية، بعد الفرحة الكبيرة التي عاشها الأهالي بدخول الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وتابع الوزير خطاب: لقد قدّم أبطال قواتنا الأمنية أرواحهم فداءً لأمن أهلنا وسلامتهم خلال اليومين الماضيين، وهذا أغلى ما يستطيع أن يقدمه المرء في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك.

وختم الوزير خطاب بالقول: إننا مستمرون في مداهمة أوكار تنظيم “داعش” وملاحقة فلوله، وكذلك في تعقب فلول النظام البائد المجرم، ولن نتوقف عن التصدي لأي تهديد يستهدف أمن وطننا وأهلنا في عموم بلدنا الحبيب.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، العقيد رامي أسعد الطه، أكد اليوم الثلاثاء أن الوحدات الأمنية في المحافظة نفذت سلسلةً من العمليات الأمنية النوعية والمتزامنة، وذلك عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا غرب مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين، واستهدفا أحد الحواجز ما أسفر عن استشهاد أربعة من عناصر الحاجز، وإصابة اثنين آخرين، فيما قتل أحد الإرهابيين.