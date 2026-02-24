كهرباء ريف دمشق: تركيب واستبدل 6 محولات في عدة مناطق بالمحافظة

ريف دمشق-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب محولتين كهربائتين جديدتين في منطقة الزبداني، واستبدال 4 محولات في بلدات كفير يابوس، مضايا، حفير التحتا والسبينة، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية لرفع جاهزية الشبكة الكهربائية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت الشركة بمنشورها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء أن ورشات قسم كهرباء الزبداني أنجزت تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل سكر برهان، ومحولة جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل القرية الملكية 1 تمهيداً لوضعهما في الخدمة.

تحسين واقع التغذية الكهربائية

كما قامت ورشات الشركة في قسم كهرباء الزبداني ودوما بتركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل المدرسة في كفير يابوس، وأخرى باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل الكزبري في مضايا، إضافة إلى محولة ثالثة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل حفير التحتا رقم /7/، ومحولة رابعة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل سبينة الخولي، وذلك استبدالاً لمحولات متضررة، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية في تلك المناطق.

وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت خلال الأسبوع الماضي تركيب ثلاث محولات كهربائية في بلدات يلدا وتل خاروف، والأحمدية، واستبدال وتركيب محولتين كهربائيتين في مدينة دوما، وزيادة استطاعة 4 مراكز تحويل كهربائية، وذلك لتعزيز موثوقية التغذية الكهربائية في تلك المناطق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، ضمن خطة تعزيز الجاهزية الفنية لمراكز التحويل، وتحسين واقع التيار الكهربائي للمشتركين.