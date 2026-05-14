أحدث المنتجات الدوائية ضمن معرض الندوة السنوية للجمعية السورية لداء السكري في دمشق

دمشق-سانا



شهد المعرض الدوائي التخصصي المقام على هامش الندوة السنوية للجمعية السورية لداء السكري مشاركة 16 شركة دوائية محلية، عرضت أحدث المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض السكري، دعماً لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز أساليب العلاج والمتابعة بما يواكب التطورات العلمية الحديثة.

واعتبرت مسؤولة المندوبين في إحدى الشركات المتخصصة بالصناعات الدوائية المشاركة، الصيدلانية سيرينا السقا لمراسلة سانا، أن المعارض الدوائية تشكل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الأطباء القادمين من مختلف المحافظات، والتعريف بأحدث المستحضرات الخاصة بعلاج السكري ومواكبة التطورات العلمية المتسارعة في هذا المجال.









وأشارت السقا إلى حرص الشركات على طرح أصناف دوائية حديثة ومتطورة ومتابعة أحدث الأدوية العلاجية بما يلبي احتياجات المرضى ويواكب المستجدات العالمية في صناعة الدواء.

منصة لمتابعة كل جديد

من جهتها، أوضحت مديرة المكتب العلمي في دمشق لإحدى الشركات المشاركة، الصيدلانية آية أدهم، أن الشركة تحرص بصفتها من الشركات الرائدة في الصناعات الدوائية على مواكبة مختلف المؤتمرات والندوات الطبية، في إطار الحرص على الاطلاع المستمر على التطورات العلمية والطبية، بما يضمن تعزيز التواصل المستمر مع الأطباء والاطلاع على أحدث المستجدات في السوق الدوائي.





وبينت أدهم أن مرض السكري يعتبر من الأمراض واسعة الانتشار والتي تشهد تطوراً مستمراً في العلاجات والأصناف الدوائية، ما يفرض على الشركات الدوائية متابعة كل جديد يحقق نتائج أفضل للمرضى ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.



فرصة تواصل مع الأطباء

بدورها، أكدت المسؤولة العلمية عن أصناف أدوية السكري في إحدى الشركات المشاركة، الصيدلانية لونا نديم، حرص الشركة على مواكبة مختلف المؤتمرات والندوات الطبية، بما يضمن تعزيز التواصل المستمر مع الأطباء والاطلاع على أحدث المستجدات في السوق الدوائي.







وأضافت: إن هذه المشاركات تتيح تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث التوصيات العلاجية والزمر الدوائية، بما يدعم تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتحسين جودة المنتجات وفق المعايير العالمية، مؤكدة الحرص على تقديم أدوية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى وتعزز ثقة الأطباء بالمنتج الوطني.



يشار إلى أن الندوة السنوية التي نظمتها الجمعية السورية لداء السكري، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية في فندق القيصر بدمشق، وبمشاركة نحو 100 طبيب من مختلف المحافظات، ركزت على أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج داء السكري والوقاية منه، ودور الأدوية الحديثة في الحد من مضاعفاته، وسبل الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنتظم.