هطولات مطرية في عدد من المحافظات السورية أعلاها 20 مم في القدموس بطرطوس

محافظات-سانا

شهدت عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 20 مم في القدموس بريف طرطوس.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، بلغت كميات الأمطار الهاطلة في حمص: العريضة 1 مم، الناصرة 3 مم، تلكلخ 2 مم، شين 7 مم، قلعة الحصن 7 مم، مرمريتا 3 مم.

حماة: الرصافة 19.3 مم، ربعو 4 مم، شطحة 3 مم، عين الكروم 6 مم، مصياف 18 مم، وادي العيون 15 مم.

طرطوس: الشيخ بدر 6 مم، الصفصافة 3 مم، القدموس 20 مم، بانياس 2 مم، حمام واصل 6 مم، دريكيش 1 مم، صافيتا 3 مم، مشتى الحلو 4 مم.

اللاذقية: الحفة 5 مم، القرداحة 10 مم، القطيلبية 1.2 مم، مدينة اللاذقية 10.8 مم، المزيرعة 6.5 مم، وجبلة – حميميم 5 مم، ربيعة 2 مم، صلنفة 9.5 مم، قسطل معاف 9 مم، كسب 13 مم، وادي قنديل 4 مم.

إدلب: بداما 8.5 مم، جسر الشغور 1.3 مم.

ودعت وزارة الزراعة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث”، التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط (https://ghiyath.gov.sy/).

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع استمرار فرصة هطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وخاصةً في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، بينما تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.