وزير العدل: ملاحقة أزلام ورموز النظام البائد ثمرة عمل قانوني متواصل وتمهّد لجلبهم إلى العدالة

دمشق-سانا

أكد وزير العدل مظهر الويس أن ملاحقة أزلام ورموز النظام البائد تأتي ثمرة عمل قانوني متواصل لتوثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، وتمهّد هذه الإجراءات لجلبهم إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب.

