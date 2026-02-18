افتتاح مسجدين في منطقة الحولة بريف حمص مع حلول شهر رمضان

حمص-سانا

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة حمص اليوم الأربعاء مسجد الحسن بن علي رضي الله عنه في مدينة تلدو، ومسجد الصحابة في بلدة تلذهب في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأشار مدير شعبة أوقاف الحولة مصطفى بكور في تصريح لمراسل سانا إلى أن افتتاح المسجدين جاء تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك بفضل مساهمات أهل الخير من المنطقة، مؤكداً أهمية بناء المسجدين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان، وخاصة مع التوسع العمراني، ولتلبية احتياجات الأهالي بإقامة الصلوات والشعائر الدينية، وخصوصاً صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل.

بدوره أوضح عضو لجنة مسجد الصحابة في تلذهب علي عثمان أن المسجد كان قد بدأ بناؤه مسبقاً على يد أحد المتبرعين، وتم استكماله بالتعاون مع المعنيين وأهالي البلدة الذين ساهموا في إنهاء العمل ليصبح جاهزاً لاستقبال المصلين مع بداية شهر رمضان.

من جهته، وصف المواطن حسان الحسن أحد أبناء مدينة تلدو، بناء المسجد بأنه يمثل مبادرة كريمة تهدف إلى توحيد الأهالي ونشر قيم الخير والمحبة وتعزيز روح السلام.

ويأتي افتتاح المسجدين في إطار الجهود المبذولة لتأهيل دور العبادة في محافظة حمص، وتحسين جاهزيتها لاستقبال المصلين، ولا سيما خلال شهر رمضان.

