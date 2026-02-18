حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة

IMG 5260 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة

حمص-سانا

أطلقت جمعية بيت الحيوان الأليف بالتعاون مع مجلس مدينة حمص حملة لجمع الكلاب الشاردة من عدد من أحياء المدينة، شملت الوعر والأرمن والزهراء والمهاجرين وبابا عمرو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة.

IMG 5252 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة

ويعمل الفريق المختص على نقل الكلاب الشاردة إلى مقر الجمعية قرب دوار تدمر، حيث تُقدَّم لها الرعاية البيطرية اللازمة، بما يشمل التعقيم والتلقيح والترميز وإجراء الفحوص الطبية للتأكد من سلامتها وفق المعايير الصحية المعتمدة.

وأوضح معاون مدير النظافة في مجلس المدينة يوسف ديوب في تصريح لمراسل سانا أن المديرية قدّمت الدعم اللوجستي للجمعية، من خلال تأمين قطعة أرض قرب دوار تدمر وتجهيزها بإزالة الأنقاض وبناء سور وتركيب باب وتزويدها بخزان مياه، لتكون موقعاً مخصصاً لجمع الكلاب الشاردة وتقديم الرعاية لها.

وأشار إلى أن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين عبر البريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع لجان الأحياء، مع تخصيص سيارة وسائق لدعم عمل الجمعية وتنفيذ الحملات الميدانية.

IMG 5267 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة

من جانبها، بيّنت رئيسة الجمعية آية بكور أن الفريق الميداني يضم طبيباً بيطرياً وأربعة متطوعين متخصصين بالتقاط الحيوانات، مؤكدة أن العمل يتم وفق خطة منظمة تراعي الأساليب الإنسانية في التعامل مع الكلاب منذ لحظة جمعها حتى انتهاء تقديم الخدمات البيطرية.

ولفتت بكور إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد للحد من انتشار الكلاب الشاردة وحماية السكان، مشيرة إلى تنفيذ نحو 15 حملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت عدداً كبيراً من أحياء المدينة.

كما نوّهت باستمرار التعاون مع مديرية النظافة التي تتلقى بلاغات المواطنين وتؤمّن الآليات اللازمة، مؤكدة أن الفريق يواجه تحديات، أبرزها كثافة العمل نتيجة الانتشار الواسع للكلاب الشاردة، إضافة إلى محدودية التمويل لاعتماد الجمعية بشكل أساسي على التبرعات.

وتهدف الحملة إلى خفض أعداد الكلاب الشاردة والاستجابة لشكاوى السكان، مع الالتزام بمعايير إنسانية ومسؤولة في التعامل مع الحيوانات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة العامة في المدينة.

IMG 5269 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة
IMG 5272 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة
IMG 5256 حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة
