مسؤول منطقة عين العرب يشدد على رفض الإساءة للعلم السوري ومحاولات بث الفتن

حلب-سانا

أكد مسؤولُ منطقة عين العرب إبراهيم مسلم أن الإساءة لعلم الجمهورية العربية السورية تمثّل اعتداءً على رمز وطني يجسّد وحدة السوريين وتماسكهم، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تحاول استهداف هذا التماسك عبر بثّ الفتن بين مكوّنات الشعب السوري.

وأوضح مسلم في تصريح اليوم السبت أن الشعب السوري يمتلك من الوعي ما يجعله قادراً على إفشال مثل هذه المؤامرات، ولا يمكن أن ينجرّ خلف أي محاولة لإثارة الفتنة أو زرع الانقسام.

ولفت إلى أن السوريين أثبتوا دائماً تمسّكهم بثقافة التعايش والأخوّة بين جميع المكوّنات، مشدداً على أن علم الجمهورية العربية السورية سيبقى رمزاً للدولة وهويتها، وأنه لا يمكن القبول بأي مساس به تحت أي ظرف.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ للحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد النوروز، والمتمثلة بإقدام أحد الأشخاص في عين العرب على إسقاط العلم الوطني بشكل متعمد، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية.