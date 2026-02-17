إطلاق قناة “السورية” في رمضان.. باقة من البرامج والمسلسلات التي تعكس واقع الأسرة

دمشق-سانا

تستعد قناة “السورية” للانطلاق مع بداية شهر رمضان، استجابة لحاجة ملحّة إلى منبر إعلامي يعكس نبض الشارع السوري، ويواكب تفاصيل حياته اليومية بمختلف أبعادها، وفق ما أوضح مدير القناة باني فرعون.

وأضاف في تصريحات لـ سانا: “إن الرسالة الأساسية للقناة تقوم على تقديم محتوى قريب من الناس، يعالج قضاياهم الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص بالأسرة والطفل، بحيث تكون الشاشة مساحة جامعة تعبّر عن تطلعات السوريين”.

المشاهد شريك لا متلقٍ

وبيّن مدير القناة أن خريطة البرامج الرمضانية تتضمن ثمانية برامج رئيسية، بينها برامج رمضانية كلاسيكية، كما ستعرض القناة عشرة أعمال درامية جديدة مصوّرة عام 2025، وسيبدأ الترويج لها من اليوم الثلاثاء.

وتسعى القناة، حسب ما أشار إليه فرعون، إلى أن تكون “شريكاً حقيقياً للمواطن السوري، وليس مجرد ناقل لصوته”، مبيناً أن “شعارهم الرئيسي أن يكون المواطن هو الشريك لا المتلقي”.

الانطلاقة الرمضانية

بدوره ذكر مدير البرامج في القناة معتز عبيد لـ سانا، أن الانطلاقة الرمضانية تركز على البرامج المتنوعة المناسبة للشهر الكريم، بما فيها مسابقات وترفيه وسهرات فنية تستضيف فنانين.

وتابع: “ستكون الانطلاقة الرئيسية بعد شهر رمضان مع مجموعة من البرامج التي تغطي مختلف جوانب المجتمع السوري، من خدمية وسياسية واقتصادية وزراعية”.

وبيّن عبيد أن الموضوعات الرمضانية تتضمن برامج دينية مثل “فتاوى”، وبرامج صباحية تتناول العادات والتقاليد السورية، إضافة إلى برامج مسائية تتضمن مسابقات وجوائز وبرنامج “سهر الرمضاني” الفني.

وأشار مدير البرامج من جانب آخر، إلى وجود تحديات تقنية تواجه المؤسسات الإعلامية السورية، مؤكداً أنهم يعملون على “إيجاد الحلول لتقديم صورة إعلامية لائقة وحقيقية أمام الجمهور بعيداً عن التجميل، مع السعي لاستخدام أحدث التقنيات رغم بعض النقص في التجهيزات”.

دورات تدريبية للمذيعين

وفي سياق التحضيرات، أوضح المذيع مدحت وهبي لـ سانا، أن الفريق أجرى دورات تدريبية متنوعة تم خلالها اختيار كل مذيع بما يتناسب مع البرنامج الذي سيقدمه، مؤكداً أنه سيقدّم 30 حلقة من برنامج ديني خلال رمضان، وسيعقبه برنامج تاريخي بعد انتهاء الشهر المبارك.

وفيما يتعلق بقائمة البرامج على “السورية”، والتي ستقدم خلال شهر رمضان، ذكر مدير العلاقات العامة بالقناة عدنان الإمام، أنها تتضمن:

  • قصص وعبر
  • أقوم مقيلة
  • إشراقة رمضان
  • التلفزيون والناس
  • إفتاء ديني
  • برنامج طبخ
  • برنامج ديني (فترة ما قبل الإفطار)
  • فترة الإفطار (تتضمن معزوفة دينية وأذان المغرب)
  • حكواتي
  • مسابقات
  • خيمة رمضان
  • فواصل ثقافية
  • دوشيش
بينما المسلسلات التي ستبث عبر قناة “السورية” خلال شهر رمضان:

مسلسل وطن على الوتر.

مسلسل عرين الذئاب

مسلسل بيت الأحلام

مسلسل عدم المؤاخذة

مسلسل المقعد الأخير

مسلسل عيلة الملك

مسلسل يا أنا يا هي

مسلسل اليتيم

مسلسل شمس الأصيل

مسلسل النويلاتي

يذكر أنه من الناحية التقنية، ستبث القناة عبر قمر النايلسات على التردد 11938، مع إمكانية التوسع لاحقاً لتشمل أقماراً أخرى.

وتعمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ فترة على استكمال منظومة التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بإطلاق القناة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية نظرية وعملية للمذيعين والكادر العامل، بما يواكب متطلبات الإعلام الوطني في مرحلته الجديدة.

