الأمن الداخلي في إدلب يواصل استقبال عناصر قسد سابقاً الراغبين بتسوية أوضاعهم

إدلب-سانا

تواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، لليوم الثاني على التوالي، استقبال العناصر المنتسبين سابقاً إلى قوات قسد الراغبين في تسوية أوضاعهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن استقبال العناصر جرى في المركز المخصص لذلك بالمحافظة، مع الاستمرار في تسهيل الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية السورية لتمكين الراغبين في تسوية أوضاعهم من استعادة حياتهم المدنية، واستصدار الوثائق الرسمية اللازمة، بما يضمن ممارسة حقوقهم بشكل كامل وآمن.

