تراجع ظاهرة التسول في حمص بعد معالجة أكثر من 1700 حالة 

حمص-سانا

تراجعت ظاهرة التسول في مدينة حمص بشكل ملحوظ، بعد حملة ميدانية مكثفة أطلقها مكتب مكافحة التسول والتشرد في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية منذ تشرين الثاني الماضي، واستهدفت الشوارع الرئيسية والساحات العامة وإشارات المرور في مركز المدينة وعدد من الأحياء.

وأوضح مدير المكتب ياسر فرملي في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الخميس، أن الجولات الميدانية تتواصل في الأسواق والحدائق والأماكن المفتوحة بالتعاون مع جمعية البر، للتعامل مع حالات التسول واصطحاب المتسولين من مختلف الفئات العمرية ولاسيما الأطفال.

وبيّن أن كل حالة تُعالج وفق وضعها، حيث يُحوَّل من يثبت امتهانه التسول إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تُقدَّم المساعدات الإغاثية للحالات المحتاجة فعلياً من غذاء وكساء.

وذكر فرملي أن عدد المتسولين انخفض بشكل كبير منذ بداية العام، إذ جرى رصد ومعالجة 1787 حالة بعد تنفيذ 1577 جولة خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً استمرار الحملة حتى القضاء على الظاهرة كلياً.

بدوره، لفت المنسق الميداني للحملة في جمعية البر علاء السعيدي إلى أن الحملة ينفذها كادر من المتطوعين، مع استجابة فورية للبلاغات الواردة من الفعاليات التجارية وأصحاب المحال وشركات الصرافة وعناصر شرطة المرور.

وأكد السعيدي أن الغالبية العظمى من الحالات التي تمت معالجتها لم تعد إلى الشارع، مع استمرار الحملة دون انقطاع حتى في العطل والأعياد، داعياً المواطنين إلى التبرع عبر الجمعيات المختصة وعدم تقديم المال للمتسولين، ولا سيما الأطفال الذين يُستغلّون من قبل ضعاف النفوس.

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانخفاض الظاهرة، مشيرين إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في الحد من الإحراج الذي كانت تسببه للناس.

وتهدف الحملة إلى دراسة الحالات الاجتماعية للمتسولين لتحديد المحتاجين وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على امتهان التسول، بما يعيد حمص مدينة خالية من هذه الظاهرة.