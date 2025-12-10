مركز الإنذار في وزارة الطوارئ يحذر من تشكل واسع للضباب في عدد من المحافظات

دمشق-سانا

حذر مركز الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، من تشكل واسع للضباب هذه الليلة وفجر غد الخميس في عموم مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى أجزاء من ريف دمشق الشرقي ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات الساحل، فضلاً عن مناطق متفرقة من الحسكة، على أن يتأخر انقشاعه حتى ساعات الصباح.

ودعا المركز المواطنين إلى الامتناع عن السفر ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارات وعمل المكابح وماسحات الزجاج، واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب، والقيادة بحذر مع ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الوقوف المفاجئ، إضافة إلى الانتباه للمشاة وخاصة الأطفال وكبار السن.

ويتابع مركز الإنذار المبكر، الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات اللازمة، بما يضمن استعداد المواطنين والسائقين لاتخاذ الإجراءات الوقائية، كما أن هذه التحذيرات تعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات، وتؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية والوقائية لتقليل الخسائر المحتملة.