محافظ السويداء لأهالي المحافظة: العصابات التي تعرقل الامتحانات وتوقف الشاحنات تتاجر بمعاناتكم

السويداء-سانا

قال محافظ السويداء مصطفى البكور، في بيان موجه إلى أهالي المحافظة: إننا نتابع ببالغ الأسى ما تتعرض له الطرق، ولا سيما طريق دمشق–السويداء، من قطعٍ وتعطيلٍ للحركة، وما يترتب على ذلك من انقطاع في المحروقات والطحين والبضائع الأساسية، بما ينعكس سلباً على معاش الفلاح والمعلم والموظف والفقير.

وأوضح البكور، في بيان نشرته قناة المحافظة على تلغرام اليوم الأحد، أن “العصابات التي تقطع الطريق، وتمنع الطلاب من أداء امتحاناتهم، وتوقف حركة الشاحنات والبضائع نتيجة ذلك، لا تمثل أي قضية مشروعة، بل تتاجر بجوعكم وآلامكم، ومن ثم تخرج إليكم بحجج واهية وتبريرات مفتعلة، لكنها في الحقيقة تدافع عن مصالحها الضيقة وسوقها السوداء”.

وأضاف: من المستفيد من قطع المحروقات سوى من يبيع اللتر الواحد بضعف ثمنه، ويملأ جيوبه من معاناتكم، ومن المستفيد من منع الطحين والتجارة سوى العصابات ذاتها التي تحتكر البضائع وتخزنها، ثم تفرج عنها بأسعار خيالية.

وشدد المحافظ على أن “من يقطع الطرق على الناس ليس ثائراً، ومن يمنع الخبز عن الأطفال ليس مقاوماً، ومن يحتكر المحروقات ليس مدافعاً عن حق، بل تاجر بأوجاعكم فلا تسمحوا لهم باختطاف معاناتكم الحقيقية تحت قناع النضال”.

وفي السياق، كانت الحكومة السورية قد اتخذت إجراءات لتأمين وصول طلاب السويداء إلى امتحانات الشهادات العامة، عبر تخصيص مراكز امتحانية بديلة، وتأمين وسائل نقل لهم، فيما أعلنت المحافظة تكفلها بنقل الطلاب ذهاباً وإياباً بإشراف مباشر، إلا أن مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري منعت الطلاب من مغادرة المحافظة، وعرقلت وصولهم إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى دمشق وريفها.

كما طالت هذه الممارسات الكوادر التربوية المكلفة بالإشراف على الامتحانات، حيث أقدمت حواجز في منطقتي شهبا وأم الزيتون على إنزال عشرات المعلمين المكلفين رسمياً بمراقبة الامتحانات في دمشق وريفها، ومنعتهم من متابعة طريقهم.