انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للإعلام والإعلان والطباعة بدمشق

دمشق- سانا

بمشاركة عربية ودولية، انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض سوريا الدولي للإعلام والإعلان والطباعة ومستلزماتها “ميديا إكسبو سيريا”، الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، على أرض مدينة المعارض بدمشق.

“تعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي والإعلاني”

يمثل المعرض منصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام والإعلان والطباعة، ويتيح للشركات المحلية والدولية فرصة للتواصل، وعقد الشراكات، وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي والإعلاني في سوريا، بما يسهم في تطويره ومواكبته لأحدث الاتجاهات العالمية.

وأكد مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يعرض مختلف التقنيات الإعلامية والطباعة ومستلزمات “السوشيال ميديا”، مشيراً إلى أن المعرض تجمّع مهم لكل الإعلاميين، ومنصة تجمع الشركات المشاركة لتعزيز التواصل فيما بينهم وعقد شراكات ويسهم في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً وانفتاحاً على العالم.

“حلول متكاملة في مجال الإعلام والتسويق الرقمي”

بدوره، أكد مدير مؤسسة “شام فيجن” للإعلام والدعاية أحمد نجيب الراعي “الرسمي” للمعرض، أن المعرض يمثل منصة لنقل الخبرات بما يسهم في تطوير مجال الإعلام والدعاية والإعلان، وتعزيز التعاون بين الشركات المشاركة، في مجال تقديم الخدمات الإعلامية، والحلول المتكاملة في مجال الاعلام والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والدولية في شركة “ترايغون” السعودية أحمد الجرباء، الراعي “الدولي” للمعرض أن السعودية حريصة على نهضة سوريا وإعطاء جميع الإمكانيات للمستثمرين ورجال الاعمال، معتبراً أن المعرض يشكل نافذة مهمة لعرض أبرز ما تتميز به الشركات وخلق التنافسية فيما بينها، إضافة إلى كونه منصة لجمع الخبرات، من أجل تطوير مجال الإعلام والدعاية.

يذكر أن المعرض يقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير وانتصار الثورة السورية، وتستمر فعالياته أربعة أيام، ويستقبل زواره من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء، مع توفير نقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض من جانب وزارة الزراعة في البرامكة بدمشق.