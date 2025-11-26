الحرارة أدنى من معدلاتها.. والجو بارد في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو “1-3” درجات مئوية في عموم المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية خفيفة في المناطق الشرقية والجزيرة.

وليلاً، يستمر الجو بارداً في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة بشكل عام إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق وريفها7 /17
القنيطرة8 /16
درعا8 /20
السويداء6/ 15
حمص7 /18
حمـاة7 /19
الـلاذقية14 /23
طرطوس15 /23
حلب9 / 19
إدلب8 /18
دير الزور9 /19
الرقة12 /20
الحسكة9 /18
