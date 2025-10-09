وزارة الطوارئ تتسلم 7 آليات ومركبات من دولة قطر دعماً لجهود الإطفاء والاستجابة للكوارث

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم، /٧/ آليات ومركبات مقدمة من دولة قطر ممثلة في قوة الأمن الداخلي “لخويا”، بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً لجهود الإطفاء والاستجابة للطوارئ، وذلك في مديرية الإطفاء في كفرسوسة بدمشق.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات تأتي ضمن الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر منذ نحو 7 أشهر، لتقديم مساعدات في مجال التدريبات والآليات والمعدات، وتسهم في رفد وبناء قدرات الدفاع المدني السوري، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تقديم الدعم اللوجستي لفرق البحث والإنقاذ والاستجابة الطارئة.

ونوه الصالح بالتعاون الكبير بين الوزارة و “لخويا” القطرية في مجالات متعددة، منها إعداد تدريبات مختلفة بموضوع الاستجابة للكوارث في المطارات ليكون الدفاع المدني جاهزاً للاستجابة لمختلف التحديات والصعوبات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك فريق مشارك من الوزارة في كأس العرب بقطر لتأمين المباريات.

من جانبه أوضح سفير دولة قطر بدمشق خليفة عبد الله آل محمود أن التنسيق مستمر بين قطر وسوريا لدعم منظومة الدفاع المدني، من خلال مبادرات متلاحقة تتضمن تقديم مساعدات لوجستية منظمة تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وذلك التزاماً من دولة قطر في مساعدة الشعب السوري.

بدوره أشار نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا محمد صديق مضوي إلى أن البرنامج له دور كبير في الاستجابة للكوارث، وفي هذا الإطار منح الإمكانيات المادية واللوجستية لتمكين الأجهزة المختصة في سوريا حسب الأولويات الوطنية للقيام بدورها في أعمال التعافي والتنمية.

وكان وفد من الدفاع المدني السوري تسلم في 30 نيسان الماضي، حزمة من المساعدات اللوجستية مقدمة من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وذلك في مقر “لخويا” بالدحيل في الدوحة.