نقابة المحامين بدمشق تقر تعويضات فورية لأسر ضحايا التفجير الإرهابي

‎دمشق-سانا‏

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أقر مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق، خلال اجتماع استثنائي وطارئ، صرف تعويضات مالية فورية لأسر المحامين ‏ضحايا التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من ‏المدنيين.‏

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ووفق القرار الذي نشره فرع النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، يتم صرف 15 مليون ليرة سورية ‏قديمة لذوي كل محامٍ قتيل، على أن يدفع منها 10 ملايين ليرة فوراً، و5 ملايين لاحقاً من صندوق التكافل الاجتماعي، ‏إضافة إلى صرف 5 ملايين ليرة سورية قديمة لكل محامٍ مصاب تصرف فوراً من الصندوق ذاته.‏

كما ألزم القرار فرع النقابة وصناديقه بتغطية جميع النفقات العلاجية للمصابين حتى الشفاء التام، وتكليف لجان صناديق ‏الإسعاف والتعاون والتكافل الاجتماعي دراسة تقديم معونات إضافية وفق القوانين النافذة.‏

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وأدانت نقابة المحامين بدمشق التفجير الإرهابي بأشد العبارات، مؤكدة تمسك المحامين بمواصلة العمل رغم التحديات، ‏والاستمرار في التصدي للإرهاب نصرةً للثورة السورية، ودعماً لبناء الدولة وسيادة القانون‎.‎

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 ‏آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن ‏والاستقرار.‏