انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في فندق الشام بدمشق.

يُعقد المؤتمر للمرة الأولى في سوريا برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وتشارك به منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الناجين من هجمات الأسلحة الكيمائية، وممثلون من عدة دول.

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: من خلال هذا المؤتمر نؤكد أننا لن نغفل عن الجرائم ولن نسمح بالإفلات من العقاب وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا.

وأضاف الصالح: فيما كانت جهات عديدة تسعى جاهدة لتعويم النظام البائد، لم نستسلم، ولم نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو أن تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها بلا مساءلة.

كما أكد الصالح أننا نعمل حالياً بتنسيق كامل وعلى قدم وساق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر الأسلحة الكيميائية بأمان، وتم تشكيل لجنة مشتركة مع سوريا للإشراف على ذلك، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية بهذا الخصوص.

وختم الصالح: ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

يتبع…