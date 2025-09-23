محافظ السويداء يدعو لتطبيق الاتفاق الثلاثي لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة

دمشق-سانا

شدد محافظ السويداء مصطفى البكور على أهمية الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخراً، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية تستحق التهاني والدعم، داعياً إلى العمل الجاد لتطبيق بنوده، بما يحقق مصلحة المحافظة، ويعيد الأمن والاستقرار إليها.

وقال البكور في تصريح له اليوم: “ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق كخطة منجاة للسويداء، ونتطلع إلى استقرار أفضل في المرحلة القادمة إن شاء الله”.

وحول ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” أو أي لجان محلية أخرى، أوضح المحافظ أن التعامل معها غير ممكن كونها غير رسمية، مؤكداً أن المحافظة لا تكلف أو تعترف بأي لجنة إلا عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، أشار البكور إلى أن الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المحافظة حالت دون إجراء امتحانات الطلاب حتى الآن، مبيناً أن الموضوع رُفع إلى وزارة التربية للنظر في وضع الطلاب، إلا أن القرار لم يصدر بعد بسبب تعقيدات تتعلق بنقل الأوراق والأسئلة وتأمين الكوادر اللازمة للمراقبة.

وأكد المحافظ استعداد الجهات المعنية في السويداء لتأمين الطرق وسير الدوريات للطلاب الجامعيين الراغبين في متابعة امتحاناتهم خارج المحافظة، في إطار الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة.