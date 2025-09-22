وزارة الدفاع توضح سبب انفجار أحد مستودعات الذخيرة في معرة مصرين شمالي إدلب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخيرة بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بتاريخ 24 تموز الماضي، والذي ارتقى على إثره أحد عشر مواطناً والعديد من الإصابات، سببه سوء تخزين الأسلحة والذخائر فيه.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم: إنها في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى “لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقاً لدرجات إصابتهم، فضلاً عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة، استناداً إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدَّمة مليون دولار أمريكي سيتم تسليمها على دفعات خلال 4 شهور”.

وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدةً أن هذا الملف على رأس أولوياتها في المتابعة والانتهاء من أخطاره.