الداخلية: القبض على 10 من فلول النظام البائد في عمليات أمنية متفرقة

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين ‌‏الماضيين في عمليات أمنية متفرقة.‏

أوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا: أن ‏العمليات الأمنية الأخيرة تركزت في محافظات ‏درعا وحلب ‏وإدلب، وأسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين.‏

وبين المصدر أن ‏من بين المقبوض عليهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة ‏الأمنية ‏والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجّان سابق في سجن صيدنايا ‌‏متورط بانتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ‌‏ملاحقة فلول النظام البائد.‏

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي ‏النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ ‏عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏