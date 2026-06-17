الداخلية: القبض على 10 من فلول النظام البائد في عمليات أمنية متفرقة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة.
أوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا: أن العمليات الأمنية الأخيرة تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين.
وبين المصدر أن من بين المقبوض عليهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجّان سابق في سجن صيدنايا متورط بانتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام البائد.
وتأتي هذه العمليات ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.