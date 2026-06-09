وزيرا الطاقة في سوريا ومصر يبحثان مشروعات تنموية مشتركة في قطاع الطاقة خلال المنتدى العالمي

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الثلاثاء، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، وذلك خلال مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الفرص المتاحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مشروعات إعادة التأهيل والاستثمار، إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكات المستقبلية السورية–المصرية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية، وتطوير البنية التحتية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين اتفقا على متابعة العمل لبلورة مشروعات تنموية مشتركة، تسهم في دعم البنية التحتية للطاقة، كما تسهم في توفير فرص استثمارية نوعية تخدم البلدين.

ويشارك الوفد السوري في المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة وزير الطاقة محمد البشير، حيث بحث أمس مع نظيره الأمريكي كريس رايت، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والفرص الاستثمارية ‏المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في ‏سوريا‎.