مشاريع طرقية استراتيجية تنطلق في سوريا لتعزيز السلامة وربط المحافظات الحيوية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن استعدادها لتنفيذ مجموعة من مشاريع الصيانة والتأهيل في عدد من المحافظات، ضمن خطة عام 2024 والتحضير لخطة عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.

وأكد المهندس خضر فطوم، المكلف تسيير أعمال المؤسسة، في تصريح لوكالة سانا، أن الأعمال ستبدأ قريباً بعمليات دهان طرقي على الطريق الدولي دمشق – حلب، في موقعي محافظتي حماة وحمص، لتحسين الرؤية الليلية ورفع مستوى الأمان.

كما تشمل المشاريع أعمال صيانة للطريق الدولي دمشق – بيروت، نظراً لأهميته الاستراتيجية في قطاع النقل البري، إلى جانب صيانة مواقع متعددة في محافظة حلب، استجابة للاحتياجات الطارئة ووفق خطة التأهيل المرحلي.

وأضاف فطوم: إن المؤسسة تجهز أيضاً لصيانة شاملة لأوتستراد أريحا – اللاذقية، الذي يربط الساحل بالداخل السوري، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التعاقد لصيانة جسر القساطل، تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وفي محافظة حماة، أنهى فرع المؤسسة دراسة عدد من “النقاط السوداء” على الطريق الدولي دمشق – حلب، بهدف معالجتها فنياً وتحسين السلامة المرورية.

وأشار فطوم إلى أن فروع المؤسسة تواصل حالياً إجراء المسوحات والدراسات الفنية لتحديد الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية، مع إعداد كشوف تقديرية وترتيب أولويات التنفيذ حسب الحاجة والأهمية.

وفي سياق متصل، تستعد المؤسسة لإعادة تأهيل جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن، بتمويل من منظمة دولية، ضمن خطط دعم البنية التحتية الحيوية في المناطق المستهدفة.

وتواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية جهودها لتحديث وصيانة الشبكة الطرقية بما يواكب احتياجات النقل والتنمية، والمشاريع الجديدة تعكس التزاماً واضحاً بتحسين السلامة المرورية وتعزيز البنية التحتية الحيوية في مختلف المحافظات، ومع استمرار الدراسات الفنية والتعاون الدولي تتجه المؤسسة نحو مرحلة أكثر تطوراً واستدامةً في قطاع الطرق.