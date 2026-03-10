إطلاق سراح موقوفين ومعتقلين بين الحكومة السورية وقسد بإشراف الفريق الرئاسي

الحسكة-سانا

جرت في محافظة الحسكة مساء اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق سراح متبادلة لعدد من الموقوفين والمعتقلين بين الحكومة السورية وقسد، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها عبر التلغرام أنه جرى خلال العملية إطلاق سراح 100 موقوف من السجون التابعة للدولة السورية، بالتزامن مع إطلاق سراح 100 معتقل من سجون “قسد” في الحسكة.

وكان في استقبال المعتقلين الذين أفرجت عنهم “قسد”، لدى وصولهم إلى دوار البانوراما بمدينة الحسكة، الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لضمان عودتهم بأمان وإتمام العملية بشكل منظم.

وأعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية في الحادي والعشرين من شباط الماضي، تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” وتحقيق الاندماج.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.