الدفاع المدني ينتشل جثمان أب وطفله من نهر عفرين بريف حلب

حلب-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي جثمان أب وطفله البالغ من العمر أربع سنوات من نهر عفرين في قرية تل سلور، وذلك بعد تعرضهما للغرق أمس الأربعاء في منطقة أم كعب.

وأوضحت مديرية إعلام حلب في بيان اليوم الخميس، أن غرفة العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفلين ورجل للغرق، حيث جرى إرسال فرق الغطس والإنقاذ والإسعاف من مراكز جنديرس وعفرين والشيخ نجار.

وتمكنت الفرق من إنقاذ طفل يبلغ 13 عاماً وهو بحالة صحية جيدة، فيما عُثر على جثمان الأب وطفله على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من موقع الحادث، نتيجة سرعة جريان المياه وغزارتها.

وشهدت منطقة عفرين خلال الأيام الماضية عدة حوادث غرق ناجمة عن السيول القوية التي خلّفتها العاصفة المطرية الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والمجاري المائية.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب حذرت مرات عدة من خطورة الاقتراب من السيول والمسطحات المائية المتشكلة حديثاً، وأكدت ضرورة حماية الأطفال وكبار السن، وتوخي الحذر من السباحة في الأنهار خلال هذه الفترة بسبب غزارة الجريان.

