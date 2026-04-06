القائم بأعمال السفارة الألمانية لـ سانا: زيارة الرئيس الشرع تاريخية وتؤكد دعم ألمانيا لسوريا

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا مؤخراً كانت تاريخية، لأنها الأولى منذ نحو خمسين عاماً لرئيس سوري إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن الزيارة تؤكد دعم ألمانيا لسوريا بعد التحرير في السعي لأن تكون مستقرة ومزدهرة وتعيش بسلام.

وأوضح هاخ، في لقاء خاص مع سانا، أن سوريا تمتلك فرصة فريدة كمحور أساسي في منطقة شرق المتوسط، وجسر يربط بين دول الخليج وأوروبا، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية التي عرضها الرئيس الشرع خلال زيارته إلى ألمانيا.

دعم دور سوريا كمركز لوجستي

وأشار القائم بأعمال السفارة الألمانية إلى أهمية الربط البري بين دول الخليج وأوروبا عبر سوريا، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، ومع وجود وضع جيوسياسي تتعرض فيه خطوط النقل الرئيسة كمضيقي هرمز وباب المندب، وفي ظل وجود توجه ألماني نحو دول الخليج كمصدر للطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة مثل الهيدروجين.

وأكد هاخ أن ألمانيا تسعى لدعم سوريا كي تصبح مركزاً إقليمياً شرق المتوسط، فهي تمتلك المقومات لتصبح مركزاً إنتاجياً قريباً من أوروبا وآسيا، ويوجد طرق نقل آمنة وموثوقة، وتستغرق رحلة الشاحنات من سوريا إلى ألمانيا نحو أسبوع، مشيراً إلى أن السوريين في ألمانيا لهم دور محوري في تطوير بلادهم.

وبين هاخ أن دعم ألمانيا، كدولة محورية في أوروبا، لسوريا في مرحلتها الجديدة يبعث برسالة مهمة إلى الدول الأوروبية الأخرى التي قد لا تزال أكثر تحفظاً، متوقعاً ديناميكية جديدة في العلاقات بين سوريا وأوروبا.

ألمانيا تدعم انفتاحاً أوسع لسوريا على أسواق أوروبا

وشدد هاخ على أن تعزيز العلاقات السورية الأوروبية مهم لألمانيا، لأن قضايا الوصول إلى الأسواق أصبحت أولوية أوروبية وليست ألمانية فقط، ولذلك يجب العمل عبر بروكسل لضمان وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم استقرارها، وهذا ما تواصل ألمانيا دعمه.

وبين هاخ أن العديد من السوريين الذين اكتسبوا مهارات وخبرات عملية وعلمية في ألمانيا يساهمون في نقل الثقافة والمهارات المهنية والتقنية إلى بلادهم، وتشجيع الشركات الألمانية التي يعملون بها لدخول السوق السورية، وهو ما يشكل رصيداً مهماً للبلدين.

عام من العمل ورؤية متفائلة لمستقبل سوريا

وعن قرب انتهاء مهامه في دمشق، قال القائم بأعمال السفارة الألمانية: “سبق أن عملت على الملف السوري من برلين، لكن لم تتح لي فرصة القدوم إلى دمشق، ولذلك كان العيش والعمل هنا تحقيقاً لهذا الحلم، ولكن حين يدعو الواجب، لا بد من الاستجابة”.

وأشار إلى أنه منذ بدء تنفيذ مهامه في دمشق قبل نحو عام، شهدت سوريا اتجاهاً عاماً نحو التحسن رغم بعض التحديات التي مرت بها، لافتاً إلى وجود ثقة متزايدة لدى السوريين بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، نحو بناء سوريا جديدة تحتضن جميع أبنائها، بعد أكثر من خمسين عاماً من الحكم الديكتاتوري.

وأوضح هاخ أن هذه المرحلة لا تخلو من التحديات، المشابهة لما شهدته ألمانيا بعد عام 1945 وبعد سقوط جدار برلين، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية، مبيناً أهمية حفاظ الشعب السوري على تعزيز الثقة المتبادلة والعمل بروح الالتزام والتعاون لبناء مستقبل البلاد.

وختم هاخ اللقاء بالقول: “كان لي الشرف أن أكون جزءاً من هذه المرحلة، كمراقب وربما أكثر، وسأواصل العمل على الملف السوري، وسيبقى ضمن مهامي في برلين، وآمل أن أزور سوريا مرات عدة سنوياً، وستظل تحظى بصديق قوي في ألمانيا يعمل على دعم هذه المرحلة وإنجاحها”.

وكان الرئيس الشرع أجرى في الـ 29 من آذار الماضي زيارة رسمية، برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، التقى خلالها على مدى يومين كبار المسؤولين الألمانيين، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية على طاولة مستديرة، ولقائه الجالية السورية في ألمانيا، وتخلل هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مجالي الطاقة والنقل الجوي.