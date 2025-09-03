وزارة العدل: توقف المهل القضائية في السويداء بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها

دمشق-سانا

أصدر مجلس القضاء الأعلى في سوريا قراراً بوقف جميع المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وأوضحت وزارة العدل في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم أن القرار جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة وأدت إلى تعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدن وبلدات وقرى المحافظة، مما شكل عائقاً أمام تقديم الدعاوى والطعون ضمن المواعيد القانونية.

واستند القرار وفق وزارة العدل إلى أحكام قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وبناءً على كتاب نقابة المحامين في السويداء وقرار مجلس القضاء الأعلى، وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

ويستمر تعليق المهل والمواعيد القانونية المتوقفة من الـ 13 من تموز الفائت حتى إشعار آخر يصدر لاحقاً يتضمن إعلان انتهاء الظروف التي تمر بها السويداء.